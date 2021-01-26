Шифрин разругался с Дубовицкой из-за "Аншлага"

Шифрин разругался с Дубовицкой из-за "Аншлага"
Ефим Шифрин. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист не смог расстаться с давними коллегами мирно

Советский и российский юморист Ефим Шифрин поведал о своем громком уходе из знаменитой телепрограммы "Аншлаг", которую на протяжении многих лет ведет Регина Дубовицкая. О скандале с бывшими коллегами по цеху артист рассказал в эфире передачи "Судьба человека" с ведущим Борисом Корчевниковым.

Ефим заявил, что после прекращения телетрансляции популярной некогда передачи "Вокруг света" для зрителей образовался некий вакум из-за отсутствия юмора. В то время Дубовицкая как раз покинула радио, положив начало "Аншлагу".

Сам Шифрин напомнил, что работал в "Аншлаге" до 2000 года, а затем уволился.

"Вспоминать об этом не хочется. Уход не был мирным, как хотелось. Желал другой работы, и поэтому принял решение. "Аншлаг" для меня закончился раньше, чем я его покинул", - признался сатирик в эфире телепередачи "Судьба человека".

В интервью Корчевникову Шифрин рассказал о непростой жизни в семье. Артист родился в суровых климатических условиях на Дальнем Востоке, в поселке, где даже не было роддома. Беременная мать Шифрина ехала в кузове самосвала перед родами, постоянно падая на пол из-за тряски.

Егор МАЛКОВ

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