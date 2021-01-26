В отношении артиста возбуждено уголовное дело

Российский актер Никита Струков, запомнившийся по ролям в популярных телесериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", подозревается в педофилии. Причиной стала жалоба, поданная родителями подростка 15-летнего возраста.

Ребенок утверждает, что Струков трогал его в интимных местах. В квартире актера устроили обыск, в ходе которого обнаружили видеоролики с участием десятков несовершеннолетних "актеров", передает сайт "Комсомольская правда".

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Струкову грозит до трех лет тюремного заключения. Артист отпущен под подписку о невыезде.

Позднее актер заявил в интервью "Пятому каналу", что не имеет отношения к подобным действиям.