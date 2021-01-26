Знаменитость воплотила детскую мечту, став актрисой

Юлия Борисова появилась на свет 17 марта 1925 года. Родители будущей звезды были военнослужащими. Они воспитывали дочь в строгости. С детства маленькая Юля мечтала стать актрисой.

В 1947 году Юлия Константиновна окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве. В этом же году ее приняли в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова.

Этому театру Борисова отдала около 70 лет своей жизни. Ее работы вошли в золотой фонд учреждения культуры.

Актриса ставила театр на первое место. Если вставал вопрос – сняться в кино или выйти на театральные подмостки, Юлия Константиновна практически всегда выбирала последнее. В ее фильмографию входят такие кинокартины, как "Три встречи", "Идиот" и "Посол Советского Союза".

В 1948 году Борисова вышла замуж за театрального деятеля Исая Спектора. Возлюбленные познакомились в театре, где выступала актриса. Супруги прожили вместе 26 лет. В 1950 году у них родился сын Александр.

В 1974 году в семье артистки случилось горе – Исай Исаакович скончался. На момент смерти супруга актрисе было 35 лет. Она приняла решение до конца оставаться верной любимому мужу, поэтому не думала о новых отношениях, пишет "Комсомольская Правда".

У Юлии Константиновны есть двое внуков – Мария и Дарья, а также трое правнуков – Никита, Мария и Андрей. 95-летняя артистка с удовольствием проводит время в кругу семьи. Борисова до сих пор появляется на сцене Театра Вахтангова, несмотря на свой почтенный возраст.