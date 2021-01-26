Брежнева без штанов вызвала у поклонников восторг

Брежнева без штанов вызвала у поклонников восторг
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда решила попозировать перед подписчиками с оголенными ногами

Звездная исполнительница Вера Брежнева опубликовала в своем микроблоге кадры с откровенной фотосессией. Где экс-участница коллектива "ВИА Гра" решила принять участие в съемках, не уточняется.

Стоит отметить, что обстановка вокруг Веры балы располагающей – вокруг были зеленые пейзажи с солнечной погодой. Сама Брежнева остановила свой выбор на длинном кремовом свитере с черными берцами, посвятив свой пост внутреннему душевному равновесию.

Поклонников же заинтересовали не столько размышления певицы, сколько ее откровенный наряд.

"Горячо и шикарно", "Такой кайф от фотографий", "Настоящая Клеопатра", "Солнечная, лучезарная, красивая, естественная настоящая! Браво,Вера. Сносшибательно", "Я прямо чувствую мягкость свитера", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред).

Не так давно звезда рассказала об истинных причинах своего ухода из "ВИА Гры". Вера призналась, что во время пика своей звездной карьеры начала испытывать проблемы со здоровьем.

Егор МАЛКОВ

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