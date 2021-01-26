"Ужас": зрители отреагировали на новый выпуск "Звезды сошлись" с Привольновым

"Ужас": зрители отреагировали на новый выпуск "Звезды сошлись" с Привольновым
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артиста сравнили с разбившемся на самолете журналистом

Свой первый эфир на шоу "Звезды сошлись" Антону Привольнову пришлось провести в одиночку из-за травмы Леры Кудрявцевой – артистка сломала крестец. После программы зрители порассуждали, справился ли новый ведущей со своей задачей.

Кудрявцева попыталась поддержать коллегу по видеосвязи, но у некоторых создалось впечатление, что Привольнов совсем не волновался. Актер сразу же взялся за обсуждение провокационных тем – слухи о сыне Юлии Началовой и скандал в семье Виталия Гогунского.

В Сети отметили профессионализм ведущего, но не обошлось и без критики. Артиста сравнили с Александром Колтовым – бывшим ведущим шоу "Звезды сошлись", который разбился при крушении самолета в ноябре прошлого года. "Непривычно, понаглее надо", "Антон Привольнов — ужас. Он здесь не в теме после Колтового", – приводит мнение пользователей "Аргументы и факты".

А вот на "Ютуб" отзывы были в основном восторженные. В комментариях написали, что Привольнов отлично справился со своей задачей, а Первый канал, где он ранее работал, потерял отличного ведущего (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Как Антон органично вписался в ведущие этой программы! Очень, очень нравится как он ведет программу. Лучше всех!", "Привольному респект!", "Очень правильный выбор замечательный Антон ведущий приятный", "Новая передача для него и вести ее без соведущей – это подвиг".

Ранее своим мнением о новом соведущем поделилась Кудрявцева.

Карина СИРАЗОВА

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