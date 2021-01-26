В это время супруг артистки снимал парочку

Наташе Королевой и Сергею Глушко удалось сохранить брак после скандала с изменой, но недавно певицу сняли в ресторане с другим мужчиной. Они весело смеялись, а спутник исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" кормил ее тортом.

Мужчиной, уговаривавшим артистку съесть десерт, оказался известный бизнесмен Борис Рубиновский. Позже Королева написала в Инстаграм-историях, что после отъезда друга ей придется сесть на жесткую диету, ведь впереди у звезды гастроли. Об этом сообщает "Украина.ру".

Но похоже, отношениям Королевой и Тарзана ничего не угрожает – Рубиновский давний друг супругов. Да и на ужине танцовщик был вместе с женой, но остался за кадром, потому что именно он снимал Наталью и Бориса.

"За нами подсматривают, – сказала в шутку Королева, указав на камеру. – Если я поправлюсь, он меня потом отлупит".

Забавный ролик в своем "Инстаграм" опубликовал и сам Рубиновский. "Очень душевно провели вечер", – поделился бизнесмен.

Ранее Наташа Королева прокомментировала скандал, который разгорелся из-за фильма об Алле Пугачевой.