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Наташе Королевой и Сергею Глушко удалось сохранить брак после скандала с изменой, но недавно певицу сняли в ресторане с другим мужчиной. Они весело смеялись, а спутник исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" кормил ее тортом.
Мужчиной, уговаривавшим артистку съесть десерт, оказался известный бизнесмен Борис Рубиновский. Позже Королева написала в Инстаграм-историях, что после отъезда друга ей придется сесть на жесткую диету, ведь впереди у звезды гастроли. Об этом сообщает "Украина.ру".
Но похоже, отношениям Королевой и Тарзана ничего не угрожает – Рубиновский давний друг супругов. Да и на ужине танцовщик был вместе с женой, но остался за кадром, потому что именно он снимал Наталью и Бориса.
"За нами подсматривают, – сказала в шутку Королева, указав на камеру. – Если я поправлюсь, он меня потом отлупит".
Забавный ролик в своем "Инстаграм" опубликовал и сам Рубиновский. "Очень душевно провели вечер", – поделился бизнесмен.
Ранее Наташа Королева прокомментировала скандал, который разгорелся из-за фильма об Алле Пугачевой.
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