Слухи вокруг завершения съемок сериала "Сваты" прояснил актер

Слухи вокруг завершения съемок сериала "Сваты" прояснил актер
Даниил Белых. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Он призвал фанатов немного подождать

Фанаты юмористического сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона. Даниил Белых, известный по роли Максима Ковалева, высказался на этот счет.

На своей странице в "Инстаграм" актер решил пообщаться с подписчиками. Один из пользователей Сети поинтересовался – правда ли, что "Сваты-7" уже досняты. Белых не стал терзать фанатов сериала намеками и ответил прямо.

"А "Сваты"... "Сваты" идут по плану. Ждем все", – заявил Даниил.

Напомним, первая часть сериала появилась на телеэкранах в 2008 году. С того момента "Сваты" начали быстро завоевывать любовь зрителей. Кинокартина обзавелась армией поклонников не только на Украине и в России, но и в других странах.

По некоторым данным, съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы создателей проекта. Съемки пришлось свернуть, а актеров – распустить по домам.

Ходят слухи, что полюбившаяся многим история взаимоотношений двух семей – Будько и Ковалевых, будет экранизирована лишь к 2022 году.

Ранее еще одна звезда "Сватов", актриса Анна Кошмал, произвела настоящий фурор, опубликовав фотографию с пляжа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Хозяин
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Как же они всех задолбали с этими сватами! Это же многолетняя дебилизация страны,как им не стыдно? После такой дури выйдешь на улицу не только за Овального, но и за Круглого дурака-идиота бунтовать!
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