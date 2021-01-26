Он призвал фанатов немного подождать

Фанаты юмористического сериала "Сваты" с нетерпением ждут выхода нового сезона. Даниил Белых, известный по роли Максима Ковалева, высказался на этот счет.

На своей странице в "Инстаграм" актер решил пообщаться с подписчиками. Один из пользователей Сети поинтересовался – правда ли, что "Сваты-7" уже досняты. Белых не стал терзать фанатов сериала намеками и ответил прямо.

"А "Сваты"... "Сваты" идут по плану. Ждем все", – заявил Даниил.

Напомним, первая часть сериала появилась на телеэкранах в 2008 году. С того момента "Сваты" начали быстро завоевывать любовь зрителей. Кинокартина обзавелась армией поклонников не только на Украине и в России, но и в других странах.

По некоторым данным, съемки седьмого сезона стартовали в Белоруссии. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы создателей проекта. Съемки пришлось свернуть, а актеров – распустить по домам.

Ходят слухи, что полюбившаяся многим история взаимоотношений двух семей – Будько и Ковалевых, будет экранизирована лишь к 2022 году.

Ранее еще одна звезда "Сватов", актриса Анна Кошмал, произвела настоящий фурор, опубликовав фотографию с пляжа.