Знаменитости прописали строгий постельный режим

Лера Кудрявцева рассказала, как она чувствует себя после падения с лестницы. Телеведущая вышла по видеосвязи в прямой эфир шоу "Звезды сошлись".

Напомним, 20 января стало известно о том, что Кудрявцева получила перелом крестца. Знаменитость госпитализировали, однако позже отпустили домой – при условии, что она будет соблюдать строгий постельный режим.

В разговоре с новым ведущим проекта Антоном Привольновым и гостями Лера заявила, что сама не захотела лежать в больнице. Она подписала специальные бумаги, снимающие ответственность с медработников. Свое решение звезда объяснила тем, что в родных стенах гораздо проще идти на поправку.

"Чувствую себя на букву х, но не подумайте, что хорошо", - пошутила Кудрявцева.

Телеведущая отметила – вставать с кровати ей можно только в том случае, если она захочет в туалет. Сейчас знаменитость передвигается только с помощью трости.

Лера добавила, что, помимо перелома крестца, она получила сотрясение мозга. Инцидент произошел в доме Кудрявцевой – звезда решила забраться на чердак по выдвижной лестнице, но в какой-то момент конструкция сломалась.

Ранее в Сети появилось видео, как Лера Кудрявцева передвигается на инвалидном кресле.