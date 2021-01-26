Кудрявцева не может дойти до туалета без трости

Кудрявцева не может дойти до туалета без трости
Лера Кудрявцева. Фото: Alexey Vasnetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости прописали строгий постельный режим

Лера Кудрявцева рассказала, как она чувствует себя после падения с лестницы. Телеведущая вышла по видеосвязи в прямой эфир шоу "Звезды сошлись".

Напомним, 20 января стало известно о том, что Кудрявцева получила перелом крестца. Знаменитость госпитализировали, однако позже отпустили домой – при условии, что она будет соблюдать строгий постельный режим.

В разговоре с новым ведущим проекта Антоном Привольновым и гостями Лера заявила, что сама не захотела лежать в больнице. Она подписала специальные бумаги, снимающие ответственность с медработников. Свое решение звезда объяснила тем, что в родных стенах гораздо проще идти на поправку.

"Чувствую себя на букву х, но не подумайте, что хорошо", - пошутила Кудрявцева.

Телеведущая отметила – вставать с кровати ей можно только в том случае, если она захочет в туалет. Сейчас знаменитость передвигается только с помощью трости.

Лера добавила, что, помимо перелома крестца, она получила сотрясение мозга. Инцидент произошел в доме Кудрявцевой – звезда решила забраться на чердак по выдвижной лестнице, но в какой-то момент конструкция сломалась.

Ранее в Сети появилось видео, как Лера Кудрявцева передвигается на инвалидном кресле. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Хозяин
Ответить
А как у неё со стулом, интересно? Утро, пожалуйста осветите этот вопрос. Читательскую аудиторию это очень волнует.
1
новости партнеров
По теме

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Раскрыта тактика Трампа с импичментом

В Сенат поступила резолюция о лишении экс-президента США полномочий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей