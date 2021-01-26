Артистку перевели из реанимации

Состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих улучшилось. Врачи наблюдают у нее длительную положительную динамику, в связи с чем решили перевести из реанимации в лечебное отделение.

Как сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, актриса продолжит получать кислородную поддержку, проходить курс лечебной физкультуры и получать небольшую лекарственную поддержку, пишет РИА "Новости".

Ранее врачи сообщали, что нашли у Фрейндлих осложнение, которое может привести к летальному исходу.