Состояние больной COVID-19 Фрейндлих изменилось

Артистку перевели из реанимации

Состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих улучшилось. Врачи наблюдают у нее длительную положительную динамику, в связи с чем решили перевести из реанимации в лечебное отделение. 

Как сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова, актриса продолжит получать кислородную поддержку, проходить курс лечебной физкультуры и получать небольшую лекарственную поддержку, пишет РИА "Новости". 

Ранее врачи сообщали, что нашли у Фрейндлих осложнение, которое может привести к летальному исходу. 

Роман ИГНАТОВ

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