Причины смерти артистки устанавливаются

Скончалась вокалистка известной российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас. По предварительной версии, певица сорвалась с пожарной лестницы и разбилась.

Инцидент произошел в районе Теплого Стана. Сообщается, что в полицию поступил звонок от прохожего. Он рассказал, что под окнами одного из жилых домов лежит тело женщины.

На место были направлены полиция и "скорая". К сожалению, артистку спасти не удалось. По некоторым данным, она целый час пролежала на земле, пишет "Комсомольская Правда".

Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вокалистке было 48 лет.