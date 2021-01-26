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Скончалась вокалистка известной российской поп-группы "Восток" Натэлла Ас. По предварительной версии, певица сорвалась с пожарной лестницы и разбилась.
Инцидент произошел в районе Теплого Стана. Сообщается, что в полицию поступил звонок от прохожего. Он рассказал, что под окнами одного из жилых домов лежит тело женщины.
На место были направлены полиция и "скорая". К сожалению, артистку спасти не удалось. По некоторым данным, она целый час пролежала на земле, пишет "Комсомольская Правда".
Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Вокалистке было 48 лет.
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