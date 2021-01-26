Стоянов рассказал о связи с Олейниковым на том свете

Стоянов рассказал о связи с Олейниковым на том свете
Юрий Стоянов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист решил посвятить музыкальный альбом давно ушедшему из жизни другу

Российский актер, телеведущий Юрий Стоянов выпустил 25 января свой музыкальный альбом под названием "Где-то". Сам автор признался, что решил посвятить отдельную композицию покойному юмористу Илье Олейникову, с которым длительное время проработал в телепроекте "Городок".

Юрий поведал, что записал песню через несколько месяцев после кончины друга, однако выпустить решил совсем недавно. В память о близком человеке Стоянов также снял документальную картину "Нам его не хватает".

По словам ведущего, сам Олейников вряд ли оценил бы каждую песню в его релизе – Илья был человеком "другого формата".

"Если бы ему не нравилось, он бы тактично уходил от ответа, а он одобрял мои песни", - признался артист.

Телеведущий добавил, что часто вспоминает своего покойного друга, с которым постоянно находится в диалоге. Олейников многое сделал для своего коллеги – Стоянов уверен, что именно благодаря ему смог состояться в профессии.

"Я постоянно вспоминаю о нем. Но эта беседа понятна только нам двоим", – приводит StarHit заявление актера.

Напомним, Илья Олейников скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет из-за проблем с сердцем.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Власти Крыма подготовили еврокомиссару доказательства варварской политики Украины

Представитель ЕС собирается побывать в регионе и составить отчет о ситуации там

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей