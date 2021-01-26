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Российский актер, телеведущий Юрий Стоянов выпустил 25 января свой музыкальный альбом под названием "Где-то". Сам автор признался, что решил посвятить отдельную композицию покойному юмористу Илье Олейникову, с которым длительное время проработал в телепроекте "Городок".
Юрий поведал, что записал песню через несколько месяцев после кончины друга, однако выпустить решил совсем недавно. В память о близком человеке Стоянов также снял документальную картину "Нам его не хватает".
По словам ведущего, сам Олейников вряд ли оценил бы каждую песню в его релизе – Илья был человеком "другого формата".
"Если бы ему не нравилось, он бы тактично уходил от ответа, а он одобрял мои песни", - признался артист.
Телеведущий добавил, что часто вспоминает своего покойного друга, с которым постоянно находится в диалоге. Олейников многое сделал для своего коллеги – Стоянов уверен, что именно благодаря ему смог состояться в профессии.
"Я постоянно вспоминаю о нем. Но эта беседа понятна только нам двоим", – приводит StarHit заявление актера.
Напомним, Илья Олейников скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 65 лет из-за проблем с сердцем.
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