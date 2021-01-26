По некоторым данным, ребенка актеру родила молодая любовница

В Сети появилась неожиданная новость – 90-летний Иван Краско стал отцом. 4 декабря у кинозвезды родилась дочь Дарья, являющаяся шестым по счету ребенком артиста.

В эфире программы "На самом деле" удалось выяснить, что наследницу Краско якобы подарила Юлия Кичемасова. Именно с ней у Ивана Ивановича закрутился роман, когда он еще был женат на Наталье Шевель.

Сообщается, что Юлия прибегла к процедуре ЭКО, использовав биологический материал актера. Бывшая жена Краско, Наталья Вяль, рассказала, что звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" подготовился к отцовству еще в период отношений с ней.

Сейчас Иван Иванович и его молодая возлюбленная занимаются воспитанием малышки.

Однако Наталья Вяль не верит, что Кичемасова родила ребенка именно от Краско. Женщина потребовала провести генетическую экспертизу. Сама Юлия продолжает настаивать – отцом Дарьи является именно артист.

Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. Первой супругой актера стала Екатерина Иванова. У пары родилась дочь Галина. Вторая жена кинозвезды – Кира Петрова, подарила мужу сына Андрея и дочь Юлию. Третьей по счету избранницей Ивана Ивановича стала Наталья Вяль. У супругов появились на свет сыновья Иван и Федор. Четвертая жена знаменитости – Наталья Шевель.

Ранее стало известно о том, что Краско столкнулся с неприятными последствиями коронавируса.