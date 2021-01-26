Пенкина сильно оскорбили на популярном шоу

Пенкина сильно оскорбили на популярном шоу
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Композитору не понравилось предложение от телеканала

В феврале стартует второй сезон полюбившегося многим зрителям шоу "Маска" на НТВ. Среди наряженных героев проекта организаторы мечтали видеть Сергея Пенкина. Однако композитор отказался от предложения.

Пенкин подтвердил, что его действительно звали в качестве одного из участников шоу. Стала известна причина, по которой Сергей не захотел участвовать в съемках. Как оказалось, певца несколько оскорбило предложение, поступившее от организаторов шоу. 

"Я отказался. Мое место – сидеть в жюри, а не в масках выступать", – заявил певец.

Отмечается, что несколько других звезд тоже отказались от участия в проекте. Но, к счастью, это не поставило съемки передачи под угрозу срыва. Некоторые знаменитости все-таки приняли приглашение организаторов.

По некоторым данным, в "Маске" примут участие "очень яркая певица, по которой сходили с ума миллионы мужчин" и "один популярный певец, по сей день волнующий умы многих", передает "Собеседник".

На данный момент идут последние приготовления к выходу в эфир. Сообщается, что костюмы участников полностью готовы к показу. Уже начались репетиции первых выпусков.

Ранее появилась информация, что Пенкин оказался в любовном треугольнике с экс-солистками группы "Мираж". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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