Стали известны имена новых ведущих трэвел-шоу "Орел и решка"

Стали известны имена новых ведущих трэвел-шоу "Орел и решка"
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Программу впервые будут вести двое мужчин

Шоу "Орел и решка" вот уже несколько лет не теряет популярности среди зрителей. За многие годы ведущими проекта были Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин, Тимур Родригез и другие звезды. Телеканал "Пятница" рассекретил имена ведущих следующего сезона. Ими стали комик Александр Гудков и певец Иван Дорн. 

Впервые за все время существования передачи о путешествиях ведущими станут двое мужчин. Возможно, создатели "Орла и решки" приняли это решение после сезона "Девчат", в котором заветную монетку подбрасывали две подруги Юлия Коваль и Настя Ивлеева. 

Сами артисты оказались рады возможности подробнее рассказать зрителям об интересных уголках нашей планеты. 

"Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!", – шутит Гудков. 


Дорн же признался, что готов абсолютно ко всему, а участие в съемках проекта – это его давняя мечта, пишет РИА ФАН. Оказалось, что еще в начале своей карьеры музыкант проходил кастинг на ведущего в "Орел и решку", но провалил его. 

Зрители увидят новые выпуски уже совсем скоро – 15 февраля. 

К слову, иногда съемки могут быть действительно опасными. Не так давно звезда "Орла и Решки" рассказала, как чуть не погибла при создании одного из выпусков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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