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Недавно прессу взорвала
сенсационная новость: сообщалось, что девяностолетний Иван Краско стал отцом в шестой
раз. Знаменитый советский и российский артист решил прояснить ситуацию в этом
деликатном вопросе.
В СМИ появилась информация, что очередного наследника звезде кинематографа подарила молодая любовница Юлия Кичемасова. Для того чтобы родить ребенка, девушке пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. По имеющимся данным, девочка по имени Дарья появилась на свет 4 декабря.
Журналисты "Комсомольской правды" дозвонились до звезды сериала "Улицы разбитых фонарей", чтобы получить подтверждение из первых уст.
Известно, что данной теме вскоре будет посвящена телепередача. В беседе с корреспондентом Краско советовал обязательно посмотреть это шоу. Однако на прямой вопрос, стал ли он снова счастливым родителем, Краско ответил уклончиво.
"Все не совсем так", – сказал Иван Иванович.
Так что, велика вероятность, что "появление на свет" наследницы – не более чем уловка продюсеров ток-шоу.
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