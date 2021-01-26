Краско вышел на связь после известия о его шестом отцовстве

Краско вышел на связь после известия о его шестом отцовстве
Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист согласился побеседовать с журналистами по телефону

Недавно прессу взорвала сенсационная новость: сообщалось, что девяностолетний Иван Краско стал отцом в шестой раз. Знаменитый советский и российский артист решил прояснить ситуацию в этом деликатном вопросе.

В СМИ появилась информация, что очередного наследника звезде кинематографа подарила молодая любовница Юлия Кичемасова. Для того чтобы родить ребенка, девушке пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. По имеющимся данным, девочка по имени Дарья появилась на свет 4 декабря.

Журналисты "Комсомольской правды" дозвонились до звезды сериала "Улицы разбитых фонарей", чтобы получить подтверждение из первых уст.

Известно, что данной теме вскоре будет посвящена телепередача. В беседе с корреспондентом Краско советовал обязательно посмотреть это шоу. Однако на прямой вопрос, стал ли он снова счастливым родителем, Краско ответил уклончиво.

"Все не совсем так", – сказал Иван Иванович.

Так что, велика вероятность, что "появление на свет" наследницы – не более чем уловка продюсеров ток-шоу.

Ольга ФЕДОРОВА

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