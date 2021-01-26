Новогодние застолья отразились на фигуре телеведущей

Лариса Гузеева старается поддерживать себя в форме, однако долгие праздники и отсутствие активности дают о себе знать. Бессменная ведущая шоу "Давай поженимся!" пожаловалась поклонникам, что заметно поправилась после Нового года.

Звезда опубликовала в "Инстаграме" несколько историй, в которых рассказала о возвращении к съемкам. Гузеева сняла видео из гримерки, а заодно рассказала, что за период праздничных застолий она "растолстела, как собака".

"Ох, халат еле сошелся. Надеюсь, что ты также страдаете, как и я, чтоб мне не было обидно. Давайте худеть вместе", – пожаловалась Гузеева поклонникам.

Теперь актрисе придется взять себя в руки и привести себя в порядок, потому что, судя по всему, изменения ей не по душе.

К слову, несмотря на возраст, Гузеева тщательно следит за собой. Так, не так давно телеведущая поразила поклонников фотографией в обтягивающих лосинах. Фанаты отметили, что звезда очень похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе.