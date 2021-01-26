"Еле сошелся": растолстевшая Гузеева едва втиснулась в халат

"Еле сошелся": растолстевшая Гузеева едва втиснулась в халат
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Новогодние застолья отразились на фигуре телеведущей

Лариса Гузеева старается поддерживать себя в форме, однако долгие праздники и отсутствие активности дают о себе знать. Бессменная ведущая шоу "Давай поженимся!" пожаловалась поклонникам, что заметно поправилась после Нового года. 

Звезда опубликовала в "Инстаграме" несколько историй, в которых рассказала о возвращении к съемкам. Гузеева сняла видео из гримерки, а заодно рассказала, что за период праздничных застолий она "растолстела, как собака". 

"Ох, халат еле сошелся. Надеюсь, что ты также страдаете, как и я, чтоб мне не было обидно. Давайте худеть вместе", – пожаловалась Гузеева поклонникам. 

Теперь актрисе придется взять себя в руки и привести себя в порядок, потому что, судя по всему, изменения ей не по душе. 

К слову, несмотря на возраст, Гузеева тщательно следит за собой. Так, не так давно телеведущая поразила поклонников фотографией в обтягивающих лосинах. Фанаты отметили, что звезда очень похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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