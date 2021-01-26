Елену Лядову экстренно госпитализировали

Звезда "Левиафана" пожаловалась на сильные боли в животе

Актрису Елену Лядову госпитализировали в столичную больницу. 

Причиной стали резкие боли в животе. Выяснилось, что артистка почувствовала себя плохо, когда была в своей московской квартире. Скорую помощь звезде вызвал ее супруг актер Владимир Вдовиченков. 

После этого Лядову доставили в больницу имени Боткина. Врачи провели необходимые обследования. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать, пишет "МК". 


Юлия МИХАЙЛОВА

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