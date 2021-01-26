Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
713 новости
Актрису Елену Лядову госпитализировали в столичную больницу.
Причиной стали резкие боли в животе. Выяснилось, что артистка почувствовала себя плохо, когда была в своей московской квартире. Скорую помощь звезде вызвал ее супруг актер Владимир Вдовиченков.
После этого Лядову доставили в больницу имени Боткина. Врачи провели необходимые обследования. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать, пишет "МК".
Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян
Жителям нашей страны стоит обратить внимание на четыре нововведения