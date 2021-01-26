Звезда "Левиафана" пожаловалась на сильные боли в животе

Актрису Елену Лядову госпитализировали в столичную больницу.

Причиной стали резкие боли в животе. Выяснилось, что артистка почувствовала себя плохо, когда была в своей московской квартире. Скорую помощь звезде вызвал ее супруг актер Владимир Вдовиченков.

После этого Лядову доставили в больницу имени Боткина. Врачи провели необходимые обследования. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать, пишет "МК".



