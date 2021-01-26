Супруга нанесла мужчине несколько ранений

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич был вынужден обратиться в полицию. Дело в том, что его супруга напала на него с ножом.

Поножовщина произошла в ночь на 25 января в квартире баса в Санкт-Петербурге. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла Шмулевичу несколько ударов.

Разъяренная супруга даже угрожала солисту Мариинки убийством, сообщает "Пятый канал". К счастью, артист выжил, однако подробностей о его состоянии на данный момент нет. Также нет информации о задержании покушавшейся на жизнь мужа женщины.

К слову, ссоры в семье Шмулевича, по данным СМИ, являются обычным делом. Супруга артиста постоянно ревновала звездного мужа. Пара воспитывает двух детей. Сейчас женщина забрала младшего сына и не дает Павлу увидеться с ним, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Напомним, что ранее поножовщину в Санкт-Петербурге устроил актер, сыгравший в "Трех мушкетерах". Мужчина напал на иностранцев.