На солиста Мариинки напали с ножом

На солиста Мариинки напали с ножом
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга нанесла мужчине несколько ранений

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич был вынужден обратиться в полицию. Дело в том, что его супруга напала на него с ножом. 

Поножовщина произошла в ночь на 25 января в квартире баса в Санкт-Петербурге. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла Шмулевичу несколько ударов. 

Разъяренная супруга даже угрожала солисту Мариинки убийством, сообщает "Пятый канал". К счастью, артист выжил, однако подробностей о его состоянии на данный момент нет. Также нет информации о задержании покушавшейся на жизнь мужа женщины. 

К слову, ссоры в семье Шмулевича, по данным СМИ, являются обычным делом. Супруга артиста постоянно ревновала звездного мужа. Пара воспитывает двух детей. Сейчас женщина забрала младшего сына и не дает Павлу увидеться с ним, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке". 

Напомним, что ранее поножовщину в Санкт-Петербурге устроил актер, сыгравший в "Трех мушкетерах". Мужчина напал на иностранцев.

Юлия МИХАЙЛОВА

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