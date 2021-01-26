Малахову пришлось извиняться перед женой за жаркие танцы с Бузовой

Малахову пришлось извиняться перед женой за жаркие танцы с Бузовой
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий опубликовал видео со дня рождения звезды

Вчера вся светская тусовка собралась на праздновании юбилея Ольги Бузовой. Звезда, которая не так давно расставшаяся с Давидом Манукяном, решила отметить день рождения с размахом, пригласив на праздник, кажется, всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Одним из гостей стал Андрей Малахов, который так активно отжигал на танцполе, что ему даже пришлось просить прощения у своей супруги Натальи Шкулевой.

На странице телеведущего в "Тик-Токе" появилось видео, на котором он сначала поздравляет Олю с юбилеем, а потом они вдвоем танцуют под песню виновницы торжества. В конце Малахов даже подхватил девушку на руки и начал ее кружить. 

@malakhov007

Веду прямой репортаж с дня рождения @buzova86 ⚡️ смотреть до конца! #эксклюзив #наташапрости

♬ Розовые очки - Ольга Бузова

"Веду прямой репортаж с дня рождения, смотреть до конца!" -

подписал видео Андрей, добавив хэштег "Наташапрости". 

В комментариях к видео поклонники телеведущего встали на защиту его супруги, написав, что не представляют, как Наталье неприятно смотреть на подобные видео мужа.  

К слову, это уже не первый раз, когда Андрей Малахов позволяет себе подобное. Не так давно, телеведущий, поздравляя Анастасию Волочкову с юбилеем, подхватил ее на руки и осыпал балерину комплиментами.

Юлия МИХАЙЛОВА

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