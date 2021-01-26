Виктор Логинов впервые вышел в свет вместе с молодой супругой

Виктор Логинов впервые вышел в свет вместе с молодой супругой
Виктор Логинов. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Пару заметили в одном из столичных кинотеатров

В прошлом году Виктор Логинов шокировал поклонников неожиданной новостью. Звезда сериала "Счастливы вместе" рассказал, что женится в четвертый раз. Его избранницей стала 21-летняя актриса Мария Гуськова. И хотя предложение избраннице актер сделал еще прошлым летом, впервые совместный выход в свет состоялся только вчера. 

Пара появилась на премьере фильма "Кроличья лапа", которая прошла в столичном кинотеатре "Октябрь", пишет "ВокругТВ". Виктор и Мария сидели, держась за руки, и охотно позировали перед фотокамерами. 

Ранее Виктор рассказал о жизни с молодой женой. Актер заверил поклонников, что большая разница в возрасте (актер старше избранницы на 22 года) – это не показатель. По словам Логинова, Мария смогла найти подход к его детям, они прекрасно ладят, а вместе с сыном с Иваном и вовсе провели все лето вместе. 

В будущем звезда "Счастливы вместе" намерен познакомить Гуськову со своим отцом, а также надеется, что молодая супруга все-таки сможет найти общий язык со старшей дочерью Анной, которая пока не приняла выбор отца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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