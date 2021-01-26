О словах певицы рассказала ее подруга

Смерть Юлии Началовой тяжело переживала вся страна – певица была по-настоящему популярна и востребована на Родине. Сегодня ее близкая подруга и стилист Аника Керимова рассказала, какими были последние признания знаменитости.



Перед смертью Юлия принимала участие в шоу "Один в один". Артистка была захвачена проектом и много сил отдавала работе. При этом на сон у нее практически не оставалось времени.

При встрече с подругой звезда откровенно признавалась, что мечтает просто выспаться. А еще из-за многочисленных проблем со здоровьем Началовой было тяжело ходить на каблуках. Подруга и дизайнер даже подобрала для артистки специальную обувь с удобной колодкой. Юлия уверяла, что в обновке чувствовала себя как в тапочках.

В интервью "Собеседнику" Керимова не исключила, что именно тяжелые нагрузки в последнее время могли еще больше подорвать организм и так нездоровой знаменитости. Напомним, Юлии не стало в 2019 году.

К слову, недавно имя Началовой опять стало мелькать в прессе. Все дело в скандальной новости о ее ребенке, который якобы был рожден уже после смерти Юлии.