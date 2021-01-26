Журналистка отдыхает с семьей на Мальдивах

Ксения Собчак решила улететь поближе к океану. Вот уже несколько дней телеведущая радует поклонников солнечными снимками. В этот раз скандальная блондинка решила опубликовать провокационный снимок, в котором показала подписчикам свою "пятую точку".

На снимке звезда в леопардовом купальнике сидит спиной к фотографу, поджав ноги под себя.

"Жалко, конечно ,что все лучшее у меня позади... С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото", – шутит Собчак.

Многие пользователи отметили, что звезда находится в прекрасной форме. Другим же не понравилось, что загар лег неровно: спина Ксении заметно темнее ног.

"Очень, ну ооочень красиво!", "Вот бы у всех было такое "позади" в почти сороковник", "Девочки, не в обиду Ксюше, которую я очень уважаю. Но мне кажется, что лучше смотрится, когда загар ровный, без полосок от предыдущего купальника", "Загар какой-то плешивый", "Богиня!", "Установлю на телефон, как заставку", – написали в комментариях.

Ранее Собчак вспомнила о позорной ситуации, после которой решила бросить пить. Звезду отказались впускать в один из знаменитых ресторанов столицы за неподобающий внешний вид.