"Все лучшее у меня позади": Собчак обнажила ягодицы

"Все лучшее у меня позади": Собчак обнажила ягодицы
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ксения Собчак решила улететь поближе к океану. Вот уже несколько дней телеведущая радует поклонников солнечными снимками. В этот раз скандальная блондинка решила опубликовать провокационный снимок, в котором показала подписчикам свою "пятую точку".

На снимке звезда в леопардовом купальнике сидит спиной к фотографу, поджав ноги под себя. 

"Жалко, конечно ,что все лучшее у меня позади... С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото", – шутит Собчак. 

Многие пользователи отметили, что звезда находится в прекрасной форме. Другим же не понравилось, что загар лег неровно: спина Ксении заметно темнее ног.

"Очень, ну ооочень красиво!", "Вот бы у всех было такое "позади" в почти сороковник", "Девочки, не в обиду Ксюше, которую я очень уважаю. Но мне кажется, что лучше смотрится, когда загар ровный, без полосок от предыдущего купальника", "Загар какой-то плешивый", "Богиня!", "Установлю на телефон, как заставку", – написали в комментариях. 

Ранее Собчак вспомнила о позорной ситуации, после которой решила бросить пить. Звезду отказались впускать в один из знаменитых ресторанов столицы за неподобающий внешний вид.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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