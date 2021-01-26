Жилые метры достались законному владельцу

За скандалом вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной наблюдала вся страна. Метры были подарены артисткой своему супругу Бари Алибасову, однако Лидия Николаевна утверждала, что ее лишили жилплощади мошенническим способом.



В итоге разбираться в скандале пришлось судебным экспертам. Сегодня состоялось рассмотрение апелляции Алибасова по этому делу. Как сообщает "Пятый канал", суд решил, что квартира должна остаться у Федосеевой-Шукшиной. Об этом объявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юрист отметила: народная артистка РСФСР рада, что сумела восстановить справедливость и получила назад свою законную собственность.

К слову, помимо судебных разбирательств с недвижимостью, Федосеева-Шукшина решила оспорить развод с Алибасовым. Артистка собирается подать апелляцию на судебное решение о расторжении брака.