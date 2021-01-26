Суд поставил точку в конфликте Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из-за квартиры

Суд поставил точку в конфликте Федосеевой-Шукшиной и Алибасова из-за квартиры
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Жилые метры достались законному владельцу

За скандалом вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной наблюдала вся страна. Метры были подарены артисткой своему супругу Бари Алибасову, однако Лидия Николаевна утверждала, что ее лишили жилплощади мошенническим способом.

В итоге разбираться в скандале пришлось судебным экспертам. Сегодня состоялось рассмотрение апелляции Алибасова по этому делу. Как сообщает "Пятый канал", суд решил, что квартира должна остаться у Федосеевой-Шукшиной. Об этом объявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юрист отметила: народная артистка РСФСР рада, что сумела восстановить справедливость и получила назад свою законную собственность.

К слову, помимо судебных разбирательств с недвижимостью, Федосеева-Шукшина решила оспорить развод с Алибасовым. Артистка собирается подать апелляцию на судебное решение о расторжении брака.

Ольга ФЕДОРОВА

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