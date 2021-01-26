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За скандалом вокруг квартиры Лидии
Федосеевой-Шукшиной наблюдала вся страна. Метры были подарены артисткой своему
супругу Бари Алибасову, однако Лидия Николаевна утверждала, что ее лишили жилплощади
мошенническим способом.
В итоге разбираться в скандале пришлось судебным экспертам. Сегодня состоялось рассмотрение апелляции Алибасова по этому делу. Как сообщает "Пятый канал", суд решил, что квартира должна остаться у Федосеевой-Шукшиной. Об этом объявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Юрист отметила: народная артистка РСФСР рада, что сумела восстановить справедливость и получила назад свою законную собственность.
К слову, помимо судебных разбирательств с недвижимостью, Федосеева-Шукшина решила оспорить развод с Алибасовым. Артистка собирается подать апелляцию на судебное решение о расторжении брака.
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