Кети Топурия тайно выписалась из роддома с новорожденным сыном

Кети Топурия тайно выписалась из роддома с новорожденным сыном
Кети Топурия. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не стала устраивать церемонию выписки

На минувшей неделе Кети Топурия во второй раз стала мамой. Сегодня солистка группы "А'студио" выписалась из элитного роддома. 

Правда, певица не стала организовывать роскошную церемонию выписки. Вместо этого Лев Деньгов просто забрал Кети и новорожденного сына на машине, пишет Super.ru.

Скриншот instagram.com/keti_one_official

В своих "Инстаграм-историях" Топурия похвасталась большим количеством цветов. Дом артистки буквально утонул в красивых букетах. Сама же звезда, кажется, очень рада, что наконец-то оказалась дома. 

К слову, ранее певица уже показала своего новорожденного малыша. Звезда также рассекретила имя ребенка. Мальчику дали необычное имя Адам. 

Напомним, что сына Топурия родила от бизнесмена Льва Деньгова, за которого вышла замуж в прошлом году. Свою беременность певица до последнего держала в секрете.

Также Кети воспитывает дочку Оливию от первого брака со Львом Гейхманом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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