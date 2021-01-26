Новый партнер Кудрявцевой рассказал, как решил стать ведущим ток-шоу

Антон Привольнов стал новым ведущим программы "Звезды сошлись", в эфире которого звезды рассказывают о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. Вести первый выпуск передачи журналисту пришлось в экстремальных условиях, потому что его соведущая Лера Кудрявцева не смогла присутствовать в студии из-за перелома крестца. Привольнов решил поделиться своими первыми впечатлениями от работы в новом для него формате.

По словам бессменного ведущего "Контрольной закупки", формат ток-шоу для него, мягко говоря, необычный. После того, как его первый съемочный день был окончен, Антон буквально выдохнул, а после долго приходил в себя.

При этом Привольнов признается, что ему интересно слушать истории российских звезд. Однако в "Звездах сошлись" телеведущий планирует выступать в роли эдакого "миротворца", поскольку не очень любит ссоры и конфликты, пишет "МК".

Мужчина также рассказал, что он далек от звездной тусовки и скандалов, которые в ней творятся.

"Определенно в "Звезды сошлись" я пока слабое звено и еще не в курсе, кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела. Я люблю слушать людей, причем гораздо больше, чем говорить, поэтому сразу согласился на предложение продюсеров", – рассказал Привольнов.

При этом телеведущий не отрицает, что очень волнуется, однако верит, что поддержка команды поможет ему быстро влиться в работу.

К слову, далеко не все зрителям понравился Привольнов в качестве нового соведущего Леры Кудрявцевой. По мнению поклонников передачи, телеведущего непривычно видеть в новом амплуа.



