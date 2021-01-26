Украина и Россия отвергнуты: где собирается жить Максакова

Украина и Россия отвергнуты: где собирается жить Максакова
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка планирует вплотную заняться карьерой

Приезд в Россию эмигрировавшей пять лет назад на Украину оперной певицы Марии Максаковой наделал много шума. В прессе гадали, останется ли артистка на Родине или продолжит жить в Незалежной. Однако сама Максакова предпочитает третий вариант.

Мария подчеркнула, что в Москву ее привели исключительно разбирательства со столичной квартирой. После того, как все дела будут завершены, знаменитость планирует вернуться обратно на Украину. Тем более, что там ее дожидается младший наследник Иван.

А вот после этого Максакова хочет попытать счастья в Америке. Там она намерена вплотную заняться своей певческой карьерой. По словам Марии, она уже заключила контракт и вскоре будет выступать на американских сценах.

В беседе с изданием "Московский комсомолец" звезда все же отметила, что после визита в Киев не против провести какое-то время в Москве, если ее будут приглашать на шоу.

К слову, недавно стало известно, что мать Марии вовсе не была рада ее возвращению.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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зачем её вообще в Россию пустили? надо было на таможне отобрать у неё российский паспорт и пусть катилась бы туда откуда приехала.
Гость
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обыкновенная кукушка,бросившая своих детей.Жаль,что детям придётся отвечать за глупость своей придурошной матери.
Гость
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"если ее будут приглашать на шоу."
Поиздержалась, а хохлы уже не платят.
Пора эту шалаву гнать дальше.
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