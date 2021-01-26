Артистка планирует вплотную заняться карьерой

Приезд в Россию эмигрировавшей пять лет назад на Украину оперной певицы Марии Максаковой наделал много шума. В прессе гадали, останется ли артистка на Родине или продолжит жить в Незалежной. Однако сама Максакова предпочитает третий вариант.



Мария подчеркнула, что в Москву ее привели исключительно разбирательства со столичной квартирой. После того, как все дела будут завершены, знаменитость планирует вернуться обратно на Украину. Тем более, что там ее дожидается младший наследник Иван.

А вот после этого Максакова хочет попытать счастья в Америке. Там она намерена вплотную заняться своей певческой карьерой. По словам Марии, она уже заключила контракт и вскоре будет выступать на американских сценах.

В беседе с изданием "Московский комсомолец" звезда все же отметила, что после визита в Киев не против провести какое-то время в Москве, если ее будут приглашать на шоу.

К слову, недавно стало известно, что мать Марии вовсе не была рада ее возвращению.