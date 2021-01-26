Актрису засняли идущей по улице

За свою карьеру Людмила Артемьева сыграла множество ярких ролей, но особенно полюбилась зрителям после выхода сериалы "Сваты", в котором она исполнила одну из главных ролей. Точеная фигура актрисы всегда вызывала восхищение у поклонников, однако свежие видео заставили фанатов заволноваться.

Короткий ролик появился в официальном аккаунте звезды в "Тик-ток". На нем Артемьева спешит в знаменитый "Ленком", на сцене которого выступает. Актриса называет театр "храмом". Оделась артистка в обтягивающие штаны, объемное пальто и белую рубашку. Многие пользователи отметили, что даже несмотря на одежду больших размеров видно, что Артемьева очень похудела.

"Люсенька, хватит худеть. Уже некрасиво", – написали в комментариях в короткому ролику.

Однако другие поклонники образовались, что их кумир появилась в социальной сети, тут же засыпав актрису вопросами о продолжении сериала, не забыв поблагодарить за постоянный позитив, который исходит от Артемьевой.

Ранее звезда "Сватов" рассказала, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники завели аккаунт актрисы в "Инстаграм", которое тут же получило "галочку", которая подтверждает, что страница официальная. Преступники иногда занимаются сбором денег от лица Артемьевой и рекламируют товары сомнительного качества.