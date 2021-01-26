Видео с исхудавшей Артемьевой из "Сватов" напугало поклонников

Видео с исхудавшей Артемьевой из "Сватов" напугало поклонников
Людмила Артемьева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрису засняли идущей по улице

За свою карьеру Людмила Артемьева сыграла множество ярких ролей, но особенно полюбилась зрителям после выхода сериалы "Сваты", в котором она исполнила одну из главных ролей. Точеная фигура актрисы всегда вызывала восхищение у поклонников, однако свежие видео заставили фанатов заволноваться. 

Короткий ролик появился в официальном аккаунте звезды в "Тик-ток". На нем Артемьева спешит в знаменитый "Ленком", на сцене которого выступает. Актриса  называет театр "храмом". Оделась артистка в обтягивающие штаны, объемное пальто и белую рубашку. Многие пользователи отметили, что даже несмотря на одежду больших  размеров видно, что Артемьева очень похудела. 

@ludmilartemieva

Людмила Артемьева 24.01.2021 Перед спектаклем. Москва #людмилаартемьева #сваты #сватылучшие

♬ оригинальный звук - Людмила Артемьева Официальная

"Люсенька, хватит худеть. Уже некрасиво",  – написали в комментариях в короткому ролику. 

Однако другие поклонники образовались, что их кумир появилась в социальной сети, тут же засыпав актрису вопросами о продолжении сериала, не забыв поблагодарить за постоянный позитив, который исходит от Артемьевой. 

Ранее звезда "Сватов" рассказала, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники завели аккаунт актрисы в "Инстаграм", которое тут же получило "галочку", которая подтверждает, что страница официальная. Преступники иногда занимаются сбором денег от лица Артемьевой и рекламируют товары сомнительного качества. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Какие изменения ждут пенсионеров при получении выплат на карту в 2021 году

Жителям нашей страны стоит обратить внимание на четыре нововведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей