Условиями и едой доволен: стали известны подробности жизни Ефремова в тюрьме

Условиями и едой доволен: стали известны подробности жизни Ефремова в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер уже приспособился к окружающей его обстановке

На данный момент Михаил Ефремов отбывает срок в колонии под Белгородом. Удалось выяснить, как актер живет и чем он занимается, будучи за решеткой.

Знакомые Михаила Олеговича рассказали, что сначала артисту было крайне непросто приспособиться к тюремным условиям. Однако позже Ефремов привык. Адаптации актера поспособствовали другие "обитатели" колонии.

"Все к нему очень хорошо относятся: и другие заключенные, и начальство называет "дядя Миша", – отметили в окружении знаменитости.

Сообщается, что Ефремов быстро нашел общий язык с сокамерниками. Его вполне устраивают условия, а также тюремная еда, пишет "СтарХит".

Единственное, что не нравится Михаилу Олеговичу – это ранние подъемы. Артист шутит, что такими темпами он вскоре превратится в жаворонка.

Большую часть времени актер проводит за работой. В свободное время Ефремов спешит связаться с женой по телефону. Отмечается, что за дополнительные деньги заключенные могут воспользоваться даже опцией видеосвязи, передает URA.RU.

С супругой артист разговариевает почти каждый день. Также он ведет переписку с друзьями, которые всячески стараются поддерживать звезду. 

Ранее стало известно, почему сын Ефремова отказался приезжать к отцу в день аварии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Если все устраивает надо еще срок накинуть, за нарушение режима содержания, лет пяток так.
Гость
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Да уж пора наверно и выпускать-пусть пользу людям приносит. Все равно у властей не получилось этим показать, что все равны перед законом.
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