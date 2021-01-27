Последним пристанищем артиста стало Троекуровское кладбище

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73-х лет. Легендарного актера похоронили на Троекуровском кладбище. Стало известно, как выглядит могила звезды кинокартины "Собака на сене".

Спустя год после смерти Николая Петровича на месте его захоронения установили памятник, выполненный из черного гранита. На монументе изображена одна из сцен наиболее известной постановки, в которой сыграл Караченцов – момент из рок-оперы "Юнона и Авось".

Артист в образе графа Рязанова стоит на коленях, подняв глаза к небу. За его спиной можно увидеть корабль, мачта которого образует крест. Данная сцена – финал рок-оперы, где главный герой перед смертью обращается к родине, прося простить его за все то, что он не успел реализовать, передает "Комсомольская Правда".

У подножия памятника выгравирована фраза "Прости меня, земля, что я тебя покинул". Сверху красуется надпись "Ленком". Примечательно, что Николай Петрович являлся одним из ведущих актеров театра. Артист сыграл большое количество ярких ролей, ставших визитной карточкой учреждения культуры.

Напомним, Караченцов ушел из жизни из-за рака легкого. У кинозвезды остались жена, актриса Людмила Поргина, а также сын Андрей.

В середине декабря появилась информация, что жена Караченцова слегла с симптомами коронавируса.