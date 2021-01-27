Жемчужную из "Карнавала" забрали в больницу с пневмонией

Народная артистка заразилась опасной инфекцией

Екатерина Жемчужная, известная по фильму "Карнавал" и сериалу "Кармелита", госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ.

Известно, что народная артистка болеет уже несколько дней. В больницу ее доставили с пневмонией в состоянии средней тяжести, пишет РЕН ТВ.

Другие детали о состоянии 76-летней актрисы пока неизвестны. Информацию о госпитализации представители звезды еще не подтвердили.

Летом Жемчужная также лежала в больнице. Причиной было недомогание из-за резко подскочившего давления.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин созвонился с Байденом

Состоялся первый разговор российского лидера с новым президентом США

Какие изменения ждут пенсионеров при получении выплат на карту в 2021 году

Жителям нашей страны стоит обратить внимание на четыре нововведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей