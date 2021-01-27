Жемчужную из "Карнавала" забрали в больницу с пневмонией

Народная артистка заразилась опасной инфекцией

Екатерина Жемчужная, известная по фильму "Карнавал" и сериалу "Кармелита", госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщили СМИ.

Известно, что народная артистка болеет уже несколько дней. В больницу ее доставили с пневмонией в состоянии средней тяжести, пишет РЕН ТВ.

Другие детали о состоянии 76-летней актрисы пока неизвестны. Информацию о госпитализации представители звезды еще не подтвердили.

Летом Жемчужная также лежала в больнице. Причиной было недомогание из-за резко подскочившего давления.