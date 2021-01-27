Как выглядит роскошный особняк Ротару под Киевом: опубликованы уникальные кадры

Как выглядит роскошный особняк Ротару под Киевом: опубликованы уникальные кадры
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участок украинской певицы находится в сосновой роще

София Ротару приобрела свой особняк под Киевом 15 лет назад и за эти годы заметно облагородила территорию. С начала пандемии коронавируса украинская певица практически не покидала дом – занималась садом. Журналистам удалось заполучить уникальные кадры жилища "хуторянки".

Участок певицы площадью 1412 кв. м находится на границе поселков Пятихатки и Козино в сосновой роще. Поместье расположено недалеко от Днепра, хоть и собственного выхода к нему не имеет.

Изначально деревянный дом Ротару превратила в кирпичный коттедж необычной формы. Сама территория усажена деревьями: соснами, голубыми елями и другими вечнозелеными растениями. Некоторые кустарники на момент съемки были укутаны защитной пленкой.

"Страна.ua" отмечает также, что во дворе был припаркован автомобиль артистки – белый Range Rover, а над каминным залом шел дым. Не исключено, что она как раз была дома.

Ранее София Ротару показала снимки дома с территории участка.

А вот свою многомиллионную недвижимость в Крыму исполнительница хита "Червона рута" в прошлом году выставила на продажу.

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Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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