"Спасибо за любовь": Прилучный слился в поцелуе с известной актрисой

"Спасибо за любовь": Прилучный слился в поцелуе с известной актрисой
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Совместный снимок растрогал интернет-пользователей

Не секрет, что Павел Прилучный активно участвует в съемках сериала "В клетке". Коллегой актера по кинокартине стала 24-летняя Зепюр Брутян. Артисты быстро нашли общий язык, о чем свидетельствует последняя публикация красавицы в "Инстаграм".

На фотографии Павел нежно целует Зепюр в щеку, при этом заключив ее в объятия. Сама актриса мило улыбается, не препятствуя порыву Прилучного.

Снимок Брутян сопроводила трогательной подписью. Девушка назвала "мажора" прекрасным человеком с доброй душой.

"Спасибо тебе за все. За веру, за поддержку, за дружбу, за любовь и доверие", – обратилась к Павлу артистка.

Также она анонсировала выход второго сезона сериала. Прилучный не остался в стороне и прокомментировал данную публикацию.

"Держу за тебя пальчики! Ты большая молодец!" – написал актер.

Пользователи Сети отметили, что фотография получилась крайне умилительной. Одна из подписчиц Павла пошутила, что даже у нынешней возлюбленной знаменитости, Мирославы Карпович, нет такого трогательного снимка.

Напомним, в прошлом году Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двоих детей. Спустя некоторое время после разрыва пары появилась информация, что Павел начал встречаться со звездой "Папиных дочек".

Ранее в Сеть попало фото грустных детей Прилучного в компании Карпович. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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