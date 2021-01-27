"Почти разорван венец безбрачия": Азиза получила предложение руки и сердца

"Почти разорван венец безбрачия": Азиза получила предложение руки и сердца
Азиза. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Говорившая о родовом проклятии артистка может скоро выйти замуж

Азиза неожиданно для себя получила предложение руки и сердца от молодого возлюбленного. Это произошло на глазах многочисленной публики в студии программы "Пусть говорят".

И теперь не раз говорившая о неком родовом проклятии артистка скоро может, наконец, выйти замуж. То есть ее "венец безбрачия почти разорван", подытожил телеведущий Дмитрий Борисов.

О новом избраннике певицы заговорили в первые дни наступившего года. Итальянец Алессандро был слушателем ее онлайн-уроков, где они и познакомились. Молодой человек сказал, что заочно знает Азизу 15 лет. Он наблюдал за творчеством артистки – слушал ее песни на "Ютуб", смотрел передачи с выступлений. 

Встретиться сразу не удалось, так как мужчина не решился приехать в Москву, узнав об отношениях звезды с другим. Когда же она рассталась с этим человеком, поклонник нанес ей визит. Это было в конце декабря. Парочка отметила Новый год, Рождество и старый Новый год.

На программе Алессандро признался в чувствах. И, протянув Азизе белую коробочку с кольцом, попросил стать его женой. Гости в студии радостно отреагировали на происходящее. Сама же Азиза решила подумать прежде, чем дать ответ. 

Певица ни разу не состояла в официальном браке, несмотря на то, что не так давно могла стать женой бизнесмена Давида Григоряна. Однако мужчина, по словам звезды, изменил ей, и она не захотела создавать с ним семью.

В эфире передачи Азиза не только рассказала, что, по воле рока, долго была лишена счастья в личной жизни, но и призналась в грехах. Она сообщила о нескольких своих романах с женатыми мужчинами.

Среди них был назван известный актер Николай Караченцов. Он был покорен красотой восточной дамы, окружал ей вниманием, дарил подарки. Его вдова сомневается в этом романе, но простила и певицу, и мужа. А также пожелала артистке счастья.

Ранее сообщалось, что известный актер Александр Абдулов, будучи женат на Ирине Алферовой, хотел предложить Азизе руку и сердце. Но этого не случилось, так как певица разорвала с ним отношения.

Полина ДОРОЖКИНА

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