"Противно": зрители гневно отреагировали на выпуск "Док-ток" о Началовой

"Противно": зрители гневно отреагировали на выпуск "Док-ток" о Началовой
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты остались недовольны выбором актрисы, сыгравшей Юлию

Накануне вышла вторая часть программы "Док-ток", посвященной памяти Юлии Началовой. После просмотра поклонники артистки начали активно делиться своими впечатлениями. Многие остались недовольны увиденным, о чем и написали в комментариях.

Больше всего фанатам Началовой не понравился выбор актрисы, утвержденной на роль покойной певицы. Пользователи Сети отметили, что при жизни исполнительница хита "Герой не моего романа" была очень светлым человеком. А артистка Марина Орлова, по их мнению, не смогла передать сущность Юлии.

"Актриса в роли Юлии очень неудачно выбрана. У Юли более тонкие черты", "Какая светлая была Юля… Не пошлая. А актрису-то выбрали… Противно", – высказались разочарованные комментаторы.

Также поклонники звезды нашли другие слабые стороны фильма.

"Я ожидала увидеть фильм о певице, а получилось что-то иное", "Надо было про творчество снимать, а не интимные моменты", – добавили они.

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Певица скончалась на 39-м году жизни.

Ранее стало известно о предсмертном признании Началовой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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