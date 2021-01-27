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Накануне вышла вторая часть программы "Док-ток", посвященной памяти Юлии Началовой. После просмотра поклонники артистки начали активно делиться своими впечатлениями. Многие остались недовольны увиденным, о чем и написали в комментариях.
Больше всего фанатам Началовой не понравился выбор актрисы, утвержденной на роль покойной певицы. Пользователи Сети отметили, что при жизни исполнительница хита "Герой не моего романа" была очень светлым человеком. А артистка Марина Орлова, по их мнению, не смогла передать сущность Юлии.
"Актриса в роли Юлии очень неудачно выбрана. У Юли более тонкие черты", "Какая светлая была Юля… Не пошлая. А актрису-то выбрали… Противно", – высказались разочарованные комментаторы.
Также поклонники звезды нашли другие слабые стороны фильма.
"Я ожидала увидеть фильм о певице, а получилось что-то иное", "Надо было про творчество снимать, а не интимные моменты", – добавили они.
Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Певица скончалась на 39-м году жизни.
Ранее стало известно о предсмертном признании Началовой.
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