Вдова Баталова пыталась избавиться от наследства актера

Вдова Баталова пыталась избавиться от наследства актера
Алексей Баталов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
От матери артисту досталось множество ценных бумаг

В декабре на фоне скандала с имуществом Алексея Баталова появилась информация, что в доме актера хранились ранее неизвестные произведения Амедео Модильяни – одного из самых дорогих и популярных художников. Потом эти работы якобы пропали. Так ли это, специалисты гадают до сих пор, но вот то, что у артиста были другие ценные бумаги, сомнений не вызывает. Оказалось, что вдова Гитана Леонтенко пыталась их продать, причем еще при жизни мужа.

Мать советского актера Нина Ольшевская долгие годы дружила с Анной Ахматовой. Однажды поэтесса даже подарила молодому Баталову автомобиль в благодарность за то, что жила в их доме. Именно поэтому у Ольшевской осталось множество вещей Ахматовой после ее смерти, в том числе и "Бег времени" с автографом поэтессы и рисунком Модильяни на суперобложке.

Коллекционеры считают эту работу художника единственной и в существование других портретов Ахматовой не верят. По их мнению, история с рисунками Модильяни, якобы завалявшимися в доме Баталова, просто нелепа, ведь слухи точно бы распространились раньше.

"Вдова Алексея Баталова в курсе всего, что хранится в их доме, – рассказали "Комсомольской правде" в аукционном доме. – Еще при жизни Баталова она пыталась пристроить на аукцион бумаги из коллекции Ольшевской, предлагала что-то в РГАЛи, но о рисунках Модильяни никаких разговоров никогда не велось".

Адвокат Элина Мазур же ранее заявляла, что пропавшие картины нашли в Израиле. Впрочем, до сих пор их никто не видел.

Карина СИРАЗОВА

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Если Элина Мазур взялась за дело, то уже никто, никогда, ничего не увидит.
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