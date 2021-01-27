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Российская фигуристка Татьяна Волосожар поделилась новостью о своей беременности. По словам спортсменки, в ближайшее время у нее должен появиться на свет наследник.
Звезда призналась, что во время участия в "Ледниковом периоде" скрывала свою беременность. Спортсменка уверена: новость о положении изменила бы отношение со стороны коллег по ледовому шоу, которые либо начали бы ее жалеть, либо принялись обвинять в уходе из проекта из-за личных проблем.
По словам супруга фигуристки Максима Транькова, на появлении второго ребенка настояла сама супруга, которая несколько лет назад была не совсем готова к беременности, пишет WDay.ru.
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