Волосожар ждет второго ребенка

Спортсменка призналась, что скрывала свое положение на шоу "Ледниковый период"

Российская фигуристка Татьяна Волосожар поделилась новостью о своей беременности. По словам спортсменки, в ближайшее время у нее должен появиться на свет наследник.

Звезда призналась, что во время участия в "Ледниковом периоде" скрывала свою беременность. Спортсменка уверена: новость о положении изменила бы отношение со стороны коллег по ледовому шоу, которые либо начали бы ее жалеть, либо принялись обвинять в уходе из проекта из-за личных проблем.

По словам супруга фигуристки Максима Транькова, на появлении второго ребенка настояла сама супруга, которая несколько лет назад была не совсем готова к беременности, пишет WDay.ru.

Егор МАЛКОВ

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