"Я должна жить": вдова Караченцова ответила на слухи о повторном замужестве

"Я должна жить": вдова Караченцова ответила на слухи о повторном замужестве
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поргина не собирается опускать руки после смерти любимого человека

После смерти Николая Караченцова вдова Людмила Поргина ведет активную жизнь: путешествует и снимается в ток-шоу. Время от времени поговаривают, что супруга актера снова собирается выйти замуж. Так ли это, рассказала сама артистка.

Поргина призналась, что ухажеров у нее действительно много. Среди них есть и миллионеры, и просто богатые люди. Но чужие деньги вдову не привлекают: ей важнее личность избранника, а своего мужчину она уже нашла. Никто не может сравниться с Караченцовым, отметила актриса.

"Я не вижу равных ему по интеллекту, по знаниям поэзии, живописи, музыки... Он удивительно образованный человек и, главное, благородный!"

– добавила Поргина. По слова вдовы, без любимого человека ей, безусловно, грустно, но руки она опустить не может ради родных и живущих у нее питомцев.

"Я стараюсь не сидеть без дела, потому что Коля меня научил жить полной жизнью. Даже после его смерти я должна это делать, – заключила артистка в разговоре с "Собеседником". – Я должна жить! Но замуж выходить не планирую!"

Ранее Поргина рассказала, как поклонницы Караченцова закидали ее кирпичами.

Карина СИРАЗОВА

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