Актриса не теряет позитивного настроя

Звезда "Карнавала" Екатерина Жемчужная рассказала о том, как она себя чувствует после заражения коронавирусом. 76-летняя артистка подтвердила, что лежит в больнице.

По словам актрисы, она чувствует себя нормально. Врачи делают Жемчужной капельницы, передает "Пятый канал".

Ранее появилась информация, что у Екатерины Андреевны диагностировали вирусную пневмонию. Артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, Жемчужная известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Обручальное кольцо" и "Кармелита. Цыганская страсть".