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Звезда "Карнавала" Екатерина Жемчужная рассказала о том, как она себя чувствует после заражения коронавирусом. 76-летняя артистка подтвердила, что лежит в больнице.
По словам актрисы, она чувствует себя нормально. Врачи делают Жемчужной капельницы, передает "Пятый канал".
Ранее появилась информация, что у Екатерины Андреевны диагностировали вирусную пневмонию. Артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, Жемчужная известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Табор уходит в небо", "Карнавал", "Обручальное кольцо" и "Кармелита. Цыганская страсть".
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