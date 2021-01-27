Вдова Грачевского отказалась устраивать разбирательства из-за наследства

Супруга планирует заняться музеем памяти режиссера

Согласно завещанию, все наследство Бориса Грачевского достанется вдове Екатерине Белоцерковской и 9-месячному сыну Филиппу. В шоу-бизнесе поговаривают, за имущество могут развязать войну остальные члены семьи режиссера, и тогда супруге придется бороться. Однако по словам знакомых, делать этого она не собирается.

Близкие друзья худрука "Ералаша" рассказали, что Белоцерковская не будет воевать за наследство мужа. В первую очередь, ей нужно восстановиться после случившегося. Вдова собирается посвятить себя воспитанию сына, а также хочет собрать творческое наследие Грачевского, возможно, создать музей его памяти.

"Она нежно и трогательно заботилась о нем, как никто. На похоронах мужа Екатерина рыдала в голос и до сих пор не может прийти в себя",

– поделились знакомые Екатерины.

Впрочем, на имущество режиссера по закону может претендовать его дочь от второго брака Василиса, так как является несовершеннолетней. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник отметила, что бывшая жена Анна Грачевская имеет право оспорить завещание. Тогда дочь получит не менее половины того, что полагалось бы ей по закону, пишет "Комсомольская правда".

Однако адвокат Екатерина Гордон, которая занималась разводом супругов, заверила, что Анна Грачевская в дело о наследстве вмешиваться не будет.