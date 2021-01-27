"Великолепному веку" 7 лет: что стало с актерами сериала

Мерьем Узерли. Фото: AndreasSuhr/face to face/www.globallookpress.com Халит Эргенч. Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Небахат Чехре. Кадр из &#34;Великолепный век&#34; (2011-2013) Гюрбей Илери. Фото: instagram.com/gurbeyileriofficial Пелин Карахан. Фото:instagram.com/pelinkarahan
Звезды исторической драмы по-прежнему снимаются в кино

Сериал "Великолепный век", завершившийся в 2014 году, навсегда изменил турецкое телевидение. Проект оказался успешным не только на родине, но и во всем мире, а сыгравшие в нем актеры обрели широкую популярность. Чем занимаются звезды исторического сериала спустя семь лет – в материале "Утро.ру".

Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан, после выхода "Великолепного века" стала настоящей звездой. Однако несмотря на любовь миллионов поклонников, актриса ушла из проекта, сбежав в Германию. Не выдержала нагрузки, объяснила она впоследствии. После "Великолепного века" артистка продолжает сниматься в кино, причем как в турецких, так и в немецких картинах.

Мерьем Узерли. Фото: AndreasSuhr/face to face/www.globallookpress.com

Роль великого Султана Сулеймана досталась Халиту Эргенчу, уже известному зрителям по "Тысяче и одной ночи". Во время съемок в "Великолепном веке" ходили слухи о романе актера с Узерли, но он их никак не комментировал. Сейчас артист по-прежнему играет в кино.

Халит Эргенч. Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Небахат Чехре в сериале предстала в образе одной из самых влиятельных женщин при дворе – матери Султана. И, хотя героиня актрисы умерла задолго до конца истории, зрители успели ее полюбить. Фильмография 76-летней звезды насчитывает порядка 90 киноработ, и режиссеры до сих пор предлагают ей новые роли.

Небахат Чехре. Кадр из "Великолепный век" (2011-2013)

До "Великолпеного века" Гюрбей Илери практически не появлялся в кино, поэтому роль стала для него настоящим прорывом. После роли сына Сулеймана актеру предлагают новые проекты, но он подходит к их выбору осторожно. Возможно, именно поэтому зрители видят его на экранах не так часто, пишет StarHit.

Гюрбей Илери. Фото: instagram.com/gurbeyileriofficial

Пелин Карахан, сыгравшая дочь Султана, сразу же после окончания проекта вышла замуж. Из-за воспитания детей кинозвезда решила сделать перерыв в творческой карьере, но совсем скоро она вернется на экраны с новым проектом, сообщает "Комсомольская правда".

Пелин Карахан. Фото:instagram.com/pelinkarahan

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
кто все эти люди?)
1
новости партнеров

Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Американский лидер решил отделаться шуткой

Вашингтон пошел на условия Москвы по СНВ-3

Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей