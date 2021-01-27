Звезды исторической драмы по-прежнему снимаются в кино

Сериал "Великолепный век", завершившийся в 2014 году, навсегда изменил турецкое телевидение. Проект оказался успешным не только на родине, но и во всем мире, а сыгравшие в нем актеры обрели широкую популярность. Чем занимаются звезды исторического сериала спустя семь лет – в материале "Утро.ру".

Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан, после выхода "Великолепного века" стала настоящей звездой. Однако несмотря на любовь миллионов поклонников, актриса ушла из проекта, сбежав в Германию. Не выдержала нагрузки, объяснила она впоследствии. После "Великолепного века" артистка продолжает сниматься в кино, причем как в турецких, так и в немецких картинах.

Роль великого Султана Сулеймана досталась Халиту Эргенчу, уже известному зрителям по "Тысяче и одной ночи". Во время съемок в "Великолепном веке" ходили слухи о романе актера с Узерли, но он их никак не комментировал. Сейчас артист по-прежнему играет в кино.

Небахат Чехре в сериале предстала в образе одной из самых влиятельных женщин при дворе – матери Султана. И, хотя героиня актрисы умерла задолго до конца истории, зрители успели ее полюбить. Фильмография 76-летней звезды насчитывает порядка 90 киноработ, и режиссеры до сих пор предлагают ей новые роли.

До "Великолпеного века" Гюрбей Илери практически не появлялся в кино, поэтому роль стала для него настоящим прорывом. После роли сына Сулеймана актеру предлагают новые проекты, но он подходит к их выбору осторожно. Возможно, именно поэтому зрители видят его на экранах не так часто, пишет StarHit.

Пелин Карахан, сыгравшая дочь Султана, сразу же после окончания проекта вышла замуж. Из-за воспитания детей кинозвезда решила сделать перерыв в творческой карьере, но совсем скоро она вернется на экраны с новым проектом, сообщает "Комсомольская правда".