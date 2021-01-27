Умер знаменитый российский актер

Умер знаменитый российский актер
Фото: pixabay.com
Сообщается, что у артиста начались осложнения после коронавируса

Скончался Юрий Лахин, сыгравший в таких известных фильмах и сериалах, как "Антикиллер", "Ликвидация", "Обручальное кольцо" и других. Актер ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Трагическую новость сообщил на своей странице в "Фейсбук" сценарист Николай Коляда. Режиссер отметил, что в прошлом Лахин являлся ведущим актером в Свердловской драме.

"Юрка, очень жалко тебя", – написал Коляда.

В интервью E1.RU Николай Владимирович уточнил, что о смерти звезды "Ликвидации" он узнал от актрисы Ольги Битюцкой. Удалось выяснить, что последнее время Юрий Николаевич сильно болел.

По словам Битюцкой, Лахин перенес коронавирусную инфекцию. В декабре артисту и его супруге Елене пришел положительный тест на COVID-19. У актера начались серьезные осложнения. Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти кинозвезду. Он пробыл в больнице около месяца.

"Это огромная потеря. Такой человечище, такой актер!", - заключила Ольга Евгеньевна.

Напомним, Юрий Лахин родился в Запорожье. Затем вместе с родителями он перебрался на Урал. Артист окончил Свердловское театральное училище. Актер служил в Свердловском академическом театре драмы, в Театре на Покровке и "Сатириконе". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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