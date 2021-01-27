Актеру стал известен результат теста на отцовство

Накануне появилась информация о том, что 90-летний Иван Краско в декабре стал отцом в шестой раз. Девочку родила возлюбленная Юлия Кичемасова, прибегнув к процедуре ЭКО. Однако сегодня директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер от ребенка отказался.

По словам представителя артиста, был проведен тест ДНК, после чего выяснилось, что дочь Кичемасовой родилась не от Краско. Именно поэтому актер ребенка воспитывать не будет.

"Ребенок не от него, там история такая запутанная",

– пояснил Смородинов. Он добавил, что сам артист этой новостью шокирован не был, так как уже ко многому привык за прожитые годы. А возлюбленная после отрицательного теста на отцовство Краско больше не звонила, пишет Life.

Напомним, что о ребенке возлюбленной актера стало известно вчера. СМИ писали, что Краско и Кичемасова уже занимаются воспитанием дочери. Бывшая жена актера в эту историю не поверила, поэтому потребовала провести анализ, да и сам артист на вопросы журналистов отвечал весьма уклончиво.