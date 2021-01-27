Актриса поняла, какое качество блогера ее раздражает больше всего

Звезда фильмов "Я худею" и "Обратная связь" Ирина Горбачева рассказала о своем отношении к Ксении Собчак. Актриса призналась – долгое время она на дух не переносила скандально известную блондинку.

В эфире Ютуб-шоу "Самый осознанный подкаст" Горбачева отметила, что образ Собчак раздражал ее.

"Я вот помню, что она у меня вызывала реакцию: "Ты меня бесишь, раздражаешь", – заявила артистка.

Однако спустя некоторое время Ирина поменяла свое мнение о блогере. Звезда поняла, что в Собчак ее бесили те качества, которые были в ней самой. Горбачева попросту не могла принять того факта, что ей свойственны не очень приятные личностные особенности.

Ирина отметила, что Ксения является хамелеоном – человеком, легко подстраивающимся под обстоятельства. Так, звезда "Обратной связи" привела в пример внешние перевоплощения журналистки на ее шоу "Осторожно, Собчак!".

С одним гостем Ксения выглядела настоящей леди, с другим – девушкой-пацанкой. Во всех случаях блогер подстраивалась под статус интервьюируемого. Посмотрев в лицо своей неприязни, Горбачева пришла к выводу – Собчак попросту зарабатывает деньги так, как умеет.

"Я начала на нее смотреть как на событие, как на явление", - заключила Ирина.

Ранее Горбачева рассказала о пережитом в детстве насилии.