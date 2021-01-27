"Ты меня бесишь": Горбачева призналась в неприязни к Собчак

"Ты меня бесишь": Горбачева призналась в неприязни к Собчак
Ирина Горбачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса поняла, какое качество блогера ее раздражает больше всего

Звезда фильмов "Я худею" и "Обратная связь" Ирина Горбачева рассказала о своем отношении к Ксении Собчак. Актриса призналась – долгое время она на дух не переносила скандально известную блондинку.

В эфире Ютуб-шоу "Самый осознанный подкаст" Горбачева отметила, что образ Собчак раздражал ее.

"Я вот помню, что она у меня вызывала реакцию: "Ты меня бесишь, раздражаешь", – заявила артистка.

Однако спустя некоторое время Ирина поменяла свое мнение о блогере. Звезда поняла, что в Собчак ее бесили те качества, которые были в ней самой. Горбачева попросту не могла принять того факта, что ей свойственны не очень приятные личностные особенности.

Ирина отметила, что Ксения является хамелеоном – человеком, легко подстраивающимся под обстоятельства. Так, звезда "Обратной связи" привела в пример внешние перевоплощения журналистки на ее шоу "Осторожно, Собчак!".

С одним гостем Ксения выглядела настоящей леди, с другим – девушкой-пацанкой. Во всех случаях блогер подстраивалась под статус интервьюируемого. Посмотрев в лицо своей неприязни, Горбачева пришла к выводу – Собчак попросту зарабатывает деньги так, как умеет.

"Я начала на нее смотреть как на событие, как на явление", - заключила Ирина.

Ранее Горбачева рассказала о пережитом в детстве насилии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Американский лидер решил отделаться шуткой

Вашингтон пошел на условия Москвы по СНВ-3

Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей