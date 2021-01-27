Актера не стало на 53-м году жизни

Не стало артиста "Гоголь-центра" Андрея Болсунова. Трагедия произошло спустя 13 дней после его дня рождения. Об этом сообщили коллеги актера.

Как отмечается в "Инстагрм" театра, Болсунов был жизнерадостным и деликатным человеком. При этом причина смерти актера не раскрывается.

Болсунов много лет играл на сцене "Гоголь-центра" в таких постановках, как "Палачи", "Молоко", "Девять", "Пробуждение весны" и других. Снимался актер и на телевидении, например, в сериале "Склифосовский".