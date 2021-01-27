Телеведущая расстроилась из-за новой прически

Лариса Гузеева расплакалась за кулисами шоу "Давай поженимся", из-за чего съемки шоу могли отменить. Об этом рассказала сама телеведущая в соцсетях.

Актриса предстала перед подписчиками с новой прической – ей сделали челку. Причем, судя по всему, изменения во внешности звезды произошли без ее согласия: стилист принял решение самостоятельно. Гузеева сняла себя на видео, рассуждая о своих волосах, пока мастер завершал образ.

"На пожилую Клеопатру по-моему похожа", – пошутила телеведущая, добавив, что стилист экспериментирует над ней с этой "кошмарной челкой", чтобы зрители потом потешались. Гузеева призналась: она ходила с такой прической всю молодость, но сейчас сомневается, что выглядит с ней хорошо.



"Ларис, ну это ужас", – отреагировали на изменения во внешности Гузеевой работающие с ней девушки. Ведущая "Давай поженимся" пожаловалась на стилиста:



"Я убежала в туалет, я плакала там, а он ломился, ржал".

Тогда Гузеевой предложили надеть косынку, чтобы скрыть показавшуюся ей неудачной челку. В противном случае съемки шоу решили отменить.

Все видео Гузеева опубликовала в Инстаграм-историях. Впрочем, похоже, что звезда просто пошутила, так как молодой человек, занимавшийся ее прической, все время смеялся.

Ранее Гузеева пожаловалась на лишние килограммы после праздников.