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Подруга бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина раскрыла новые подробности войны между певицей и хоккеистом. По словам девушки, артистка обвинила экс-супруга в финансовых махинациях.
Пелагея начала подозревать, что Телегин спрятал часть своих средств – накопленные миллионы, чтобы не делить их с певицей во время бракоразводного процесса. Появились слухи, что мать звезды наняла адвокатов с целью найти деньги Ивана.
Также артистка предположила, что бывший избранник переписал часть активов на своих друзей. Приятелям Телегина якобы пришлось отчитываться в суде, откуда у них взялись элитные машины и другие материальные блага, пишет "Комсомольская Правда".
"Пелагея продолжает разыскивать якобы спрятанные активы Телегина, которые сама же на себя и потратила за время брака", – высказалась подруга Ивана.
Она добавила, что в браке артистка переводила все деньги матери, при этом ни копейки не вкладывая в общее имущество.
Друзья Телегина заявили – певицу злит тот факт, что ее экс-супруг счастлив с новой возлюбленной. По мнению Пелагеи, Марию Гончар специально подослали товарищи хоккеиста, чтобы она обобрала его до нитки.
Ранее Пелагея опубликовала праздничное видео с дочерью Таисией.
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