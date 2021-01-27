Актер рассказал, что же на самом деле произошло на похоронах

Алексей Панин решил прокомментировать скандальный выпуск "Звезды сошлись", который на днях вышел в эфир. Звездные гости обсудили смерть матери актера Татьяны Власовой. Создатели передачи, уверяет артист, смонтировали выпуск так, что сложилось впечатление, что организацией похорон занимался Джигурда, а сам звезда "Жмурок" якобы и вовсе устроил скандал на кладбище.

Однако все было не так. Увиденное повергло Панина в шок. По словам знаменитости, создатели скандальной передачи все нагло переврали. Выяснилось, что актер дал сорокаминутное интервью, однако в эфир попало лишь то, что было выгодно журналистам.

"Я разрешил, только потому что Лера Кудрявцева – моя подруга. Я спросил у нее, можно ли вообще доверять и связываться с ними. Она сказала, что тут такая тема и что они не могут перевернуть историю", - посетовал обманутый Панин в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Похоронить Власову ему помогли близкие люди и жена, которая стала единственной, кто встал на защиту Алексея в студии ток-шоу. "Это позор, стыд, хамство, других слов у меня нет", – заявил актер, который намерен засудить программу после скандального сюжета.

Ранее Панин показал повзрослевшую дочь Анну.