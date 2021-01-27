Погибшему артисту нашли место рядом с другими знаменитостями

Несмотря на желание погибшего Александра Шаляпина, родные не собираются его кремировать. Об этом рассказал источник, близкий к окружению семьи артиста.

Как сообщает РИА ФАН, прощание с комиком пройдет в Москве. Они назначены на четверг, 28 января. Церемонию проведут в прощальном зале Троекуровского кладбища – там же собираются и похоронить артиста.

На Троекуровском похоронены многие известные артисты, включая певицу Юлию Началову. Неподалеку от нее лежат Борис Плотников, Николай Кареченцев, Борис Грачевский.

Напомним, тело 41-летнего комика Александра Шаляпина обнаружила жена по возращению домой. По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Близкие сообщали, что у артиста были проблемы с алкоголем, которые могли обостриться из-за пандемии и отстутсвия концертов.