Похоронят рядом с Началовой: родные отказываются кремировать Шаляпина

Похоронят рядом с Началовой: родные отказываются кремировать Шаляпина
Фото: pixabay.com
Погибшему артисту нашли место рядом с другими знаменитостями

Несмотря на желание погибшего Александра Шаляпина, родные не собираются его кремировать. Об этом рассказал источник, близкий к окружению семьи артиста. 

Как сообщает РИА ФАН, прощание с комиком пройдет в Москве. Они назначены на четверг, 28 января. Церемонию проведут в прощальном зале Троекуровского кладбища – там же собираются и похоронить артиста. 

На Троекуровском похоронены многие известные артисты, включая певицу Юлию Началову. Неподалеку от нее лежат Борис Плотников, Николай Кареченцев, Борис Грачевский. 

Напомним, тело 41-летнего комика Александра Шаляпина обнаружила жена по возращению домой. По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Близкие сообщали, что у артиста были проблемы с алкоголем, которые могли обостриться из-за пандемии и отстутсвия концертов. 

Роман ИГНАТОВ

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