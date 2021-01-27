Дочка Грачевского исполнила последнюю просьбу отца

Дочка Грачевского исполнила последнюю просьбу отца
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственники не успели повидаться до трагедии

Смерть Бориса Грачевского переживает вся страна. Накануне его вторая супруга Анна рассказала трогательную историю о предсмертном пожелании бывшего супруга. Отец "Ералаша" попросил свою восьмилетнюю наследницу Василису нарисовать его портрет, однако смерть режиссера не позволила ребенку лично передать свое творение родителю.

Анна выложила художественную работу девочки на своей странице в "Инстаграм". На картине Грачевский изображен в черной футболке с замысловатым рисунком и темной куртке. Василиса нарисовала именитого родителя на фоне живописных полей и гор.

Скриншот instagram.com/stories/anna_grachevskaya

"Она ждала, когда они увидятся, и она подарит ему этот рисунок..." – подписала трогательную публикацию Анна Грачевская.

Бывшая возлюбленная знаменитости рассказала, что Борис озвучил свою просьбу Василисе незадолго до наступления Нового года. 14 января мэтра не стало.

Напомним, жизнь Грачевского унесла пресловутая инфекция COVID-19. Режиссер покинул этот мир на 72 году жизни.

К слову, не со всеми наследниками у Бориса сложились хорошие отношения. Так, старшая дочь Ксения отвернулась от отца после того, как он разорвал отношения с ее матерью. По словам подруги режиссера, причина недовольства Ксении на самом деле кроется в том, что Грачевский отказал ей в желании занять высокую должность в "Ералаше".

Ольга ФЕДОРОВА

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