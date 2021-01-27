Известный телеведущий дажене смог сдержать слез

В эфире Первого канала вышла вторая часть документального фильма о Юлии Началовой. Второй выпуск "Док-ток" был посвящен тому периоду жизни, когда певица встретила своего второго супруга Евгения Алдонина, от которого позже родит дочку Веру.

Гости студии активно делились своими воспоминаниями, связанными с покойной артисткой. Так, Юрий Николаев рассказал, что Началова буквально выросла на его глазах, потому что артист долгое время был ведущим музыкального конкурса "Утренняя звезда", в котором принимала участие восходящая звездочка Юля.

После этого слово взял Дмитрий Маликов, который рассказал, что перед самой смертью они с Началовой записали "демо" песни, которую хотели исполнить вместе. Однако планам артистов так и не суждено было сбыться. Однако певец решил все-таки закончить начатое, поэтому зрители смогли услышать ту самую запись.

Ведущая программы Ксения Собчак решила обратиться за помощью к Николаеву, попросив его представить песню так, будто Юлия вот-вот исполнит ее на сцене "Утренней звезды".

Услышавший ранее неизвестную песню певицы Николаев не смог сдержать слезы. Маликов же, с трудом совладавший с эмоциями, отметил, что очень рад, что ему удалось поработать с такой замечательной артисткой.

Ранее дизайнер Юлии Началовой рассказала о предсмертном признании певицы.